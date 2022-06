Een motorrijder is zaterdagochtend overleden na een aanrijding met een auto bij het dorp Ederveen, tussen Ede en Veenendaal. Het slachtoffer kwam rond 10.00 uur in botsing met een auto op de Brinklanderweg.

Het gaat om een 25-jarige man uit Veenendaal, bevestigt de politie desgevraagd. Hij botste tegen de afslaande auto, aldus een woordvoerder.



Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder ook een mobiel medisch team per traumahelikopter maar hulp mocht niet meer baten. De automobilist bleef kennelijk ongedeerd, de weg was na het ongeluk afgesloten voor hulpverlening en onderzoek.

De weg was ten tijde van het ongeluk afgesloten in verband met Oldtimerdag. Dit evenement had plaats op een paar 100 meter van de plek van het ongeluk. Daarbij waren geen deelnemers van Oldtimerdag betrokken.