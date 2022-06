Een jaar na de opening van New York Pizza begint concurrent Domino's binnenkort in Bennekom een vestiging aan de overkant van de Dorpsstraat. Dat is opvallend voor een dorp met 17.000 inwoners.

Op het hoofdkantoor van Domino's in Nieuwegein wilden ze er nog niet heel veel over kwijt. "Het klopt dat wij eind juni in Bennekom een nieuwe zaak open. Is het precies tegenover New York Pizza? Dat gebeurt wel vaker. Wij noemen het gezonde concurrentie. Wanneer onze zaak precies opengaat en wie de franchisenemer is, daarover kan ik momenteel niets zeggen."

Beide pizzaketens waar je kunt afhalen en die bezorgen, hebben in de omliggende plaatsen al enkele winkels. Domino's werkt in Ede vanuit de winkelcentra Stadspoort en Rozenplein. New York Pizza heeft een zaak aan de Telefoonweg.

In Wageningen zijn vestigingen van Domino's Pizza (Stadsbrink) en New York Pizza (Churchillweg) aan de rand van het stadscentrum.

Iets verderop wordt ondertussen hard gewerkt aan de verbouwing van het vroegere Chinees restaurant China Garden op de hoek van de Dorpsstraat en de Brinkstraat. Daar komt volgens een dundoek grandcafé Dorpzicht. Vroeger stond in het dorp de in 1939 gesloopte Villa Dorpzicht.