Het was een spannende vrijdag voor veel basisschoolleerlingen in Lunteren. Deze dag stond het roemruchte verkeersexamen voor hen op het programma. En het goede nieuws: de Lunterse kinderen deden het prima.

Veilig Verkeer Nederland had een route van ongeveer 5 kilometer uitgezet in het dorp. Daar moesten de deelnemers laten zien dat ze alle aspecten van het veilig fietsen onder de knie hebben. Op verschillende plekken langs de route keken vrijwilligers of ze wel stopten voor verkeerslichten, voorrang verleenden waar dat moest en goed richting aangaven als ze links of rechts afsloegen.

Duizend deelnemers

De verkeersexamens in de gemeente Ede begonnen dinsdag en duren nog tot volgende week vrijdag. In totaal mogen ongeveer duizend leerlingen van veertig basisscholen in Bennekom, Harskamp, Ede, Lunteren en Ederveen laten zien dat deelnemen aan het verkeer voor hen geen problemen oplevert en dat ze hun weg van bijvoorbeeld huis naar school veilig kunnen afleggen.