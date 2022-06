De Coop aan de Edeseweg in Wekerom wordt komend najaar een Albert Heijn. De familie Hoek blijft uitbater van de winkel.

In september wordt de zaak omgebouwd, van het oranje van de Coop over naar het blauw van de AH. Binnen twee jaar verhuist de supermarkt vervolgens naar een nieuwe locatie; bij de rotonde aan de Edeseweg en de Lage Valksweg, naast de Welkoop.

Daar hoopt de familie de winkel verder te kunnen laten groeien. Bart Hoek is enthousiast over de nieuwe stap. "Samen met mijn vrouw Bea en zoon Robert kijk ik uit naar deze nieuwe fase in de geschiedenis van ons familiebedrijf."

Familiebedrijf

De familie bestiert de winkel in Wekerom sinds 2003, vertelt zoon Robert Hoek. "Onder verschillende formules, we begonnen als Golf, toen werd het Emté, nu Coop en straks dus Albert Heijn."

Robert is sinds 1 januari dit jaar aangesloten bij zijn ouders en is nu mede-ondernemer. "Mijn vader en ik hebben een actieve rol in de winkel, mijn moeder op de achtergrond. Zij zorgt voor de administratie." De winkel zal tijdens de verbouwing in september enkele dagen sluiten, voor de deuren weer openen als Albert Heijn.

'Lokale betrokkenheid'

Marit van Egmond, CEO van Albert Heijn, laat weten de familie Hoek welkom te heten. 'Zij zijn gedreven, ervaren ondernemers met een grote lokale betrokkenheid. Met deze samenwerking versterken wij onze aanwezigheid in dit deel van De Veluwe'.