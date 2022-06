Een reegeit is woensdag uit haar lijden verlost in Lunteren, nadat het dier was aangevallen door drie honden. Dat zegt flora- en faunabeheerder Victor Nuijten op Twitter.

Het slachtoffer is een zogende ree, wat betekent dat het dier één of meerdere jongen had. "We hebben nog gezocht naar kalfjes, maar deze niet gevonden", zegt Nuijten. De kans is aanwezig dat de kleintjes worden gegrepen door bijvoorbeeld een vos. "Dat is helaas de trieste realiteit."

De reegeit werd aangetroffen met een grote open wond, in de buurt van de Goudsberg. Daarop is de ree uit haar lijden verlost door de beheerders. Het gaat deels om een gebied waar honden mogen loslopen, in een ander stuk moeten ze aangelijnd zijn. "In ieder geval is het zo dat men honden onder controle moet kunnen houden. Dat is hier duidelijk niet het geval geweest."

Drie jachthonden zouden verantwoordelijk zijn voor de dood van de ree, niet bekend is om wat voor ras het precies gaat.

Nuijten vraagt getuigen van het incident en mensen die meer informatie hebben zich te melden. "Dat mag natuurlijk ook anoniem, ik hoop toch dat dat mensen over de streep kan trekken." Hij zegt verder dat het belangrijk is het nummer van deze zaak te noemen: BVH 2022254609.

Verbod?

Boswachters en Natuurmonumenten spreken al langer hun zorgen uit over loslopende honden, zeker in het broedseizoen. Hondenbaasjes lappen steeds vaker de aanlijnplicht aan hun laars. Boswachters overwegen zelfs in natuurgebieden een hondenverbod in te voeren.

Op een poll met de stelling 'Honden moeten verboden worden in natuurgebied tijdens broedseizoen' reageerden bijna 10.000 mensen. 80 procent van hen zei vóór een verbod te zijn.