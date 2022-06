Een automobilist is in Lunteren aangehouden voor rijden onder invloed. Hij was met zijn auto van de weg geraakt bij een eenzijdig ongeluk.

De man reed rond 19.00 uur over de Postweg op de splitsing met de Westzoom rechtdoor. Daardoor schoot hij van de weg, reed dwars door struiken, over een fietspad en eindigde in een berm. Volgens een getuigen probeerde de man daarna door te rijden maar kreeg hij zijn auto niet aan de praat. De bestuurder bleef ongedeerd maar moest wel mee met de politie. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede