In een steeg aan de Veenderweg in Ede is maandagochtend een auto aangetroffen, met in de kofferbak meerdere blauwe vaten. Het is niet bekend of er iets in de vaten zit.

De melding kwam om 10.00 uur binnen. De auto stond met draaiende motor geparkeerd in de steeg. Omdat het niet bekend was wat er in de auto aanwezig was, werd de omgeving afgezet tot de komst van de brandweer. De brandweer heeft onderzoek verricht in de kofferbak van de auto. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede