Bij een ongeluk in Veenendaal zijn een vrouw en een kind gewond geraakt. Zij zaten in een rode auto die op de Rondweg West, ter hoogte van de A12, in botsing kwam met een grijze auto.

De bestuurder van die wagen bleef ongedeerd. De vrouw en kind zijn behandeld door ambulancepersoneel maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de aanrijding die om 21.15 uur plaatsvond. Mogelijk is één van de bestuurders door rood gereden. Beide auto's raakte flink beschadigd. De wagens moeten worden afgesleept. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede