Een minderjarige inwoner van Ede is vrijdagavond mishandeld in zijn woonplaats. Het slachtoffer, van wie de leeftijd niet bekend is gemaakt, is door ambulancepersoneel behandeld. Daarna is hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gehoord of gezien van het geweldsincident op de Van der Hagenstraat. De mishandeling gebeurde voor de flat De Elskamp. Na het incident rond 22.30 uur hebben agenten sporenonderzoek verricht en zijn getuigenissen opgenomen. Er is niemand aangehouden.