Een deel van de buschauffeurs van Keolis stapt aanstaande dinsdag de bus niet in. Er wordt gestaakt vanwege onvrede over de hoge werkdruk en hun salaris.

De staking zal 24 uur duren, en verplaatst zich op allerlei locaties in het land, waaronder Ede, Wageningen en Apeldoorn. Wanneer welke ritten vervallen is nu nog niet duidelijk, meldt vervoersbedrijf RRReis. Dat is pas zichtbaar op de dag zelf.

Daarom adviseert het bedrijf reizigers om kort voor vertrek te controleren welke bus wel of niet rijdt, of om een andere manier van vervoer te zoeken.

De staking geldt niet voor buurtbussen en Reserveerbussen. Op rrreis.nl/staking kun je het meest actuele reisadvies vinden.