De kans dat je door bliksem wordt getroffen is groter dan dat je een reuzebedrag wint bij een loterij. Hoewel het niet om een miljoenenprijs ging, hebben deze Edenaren tóch een aardige dosis geluk gehad.

Bewoners van Nijeveld, het uiterste puntje in de wijk Veldhuizen, werden verrast door Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld. Onder andere Hans en Neeltje wonnen maar liefst 50.000 euro: "We willen graag weer eens op vakantie naar de camping in Brabant, dat is alweer jaren geleden" reageerde het paar enthousiast.

De andere vier winnaars ontvingen een bedrag van 25.000 euro. Onder andere Reina: "Ik ga dit vieren met mijn kinderen, kleinkinderen en mijn partner.'' René en Marjan gaan hun gewonnen geld investeren in hun huis: "De kozijnen van ons huis zijn aan vervanging toe, dus dat gaat eerst gebeuren.'' En om optimaal te kunnen genieten op de Veluwe wordt er ook een elektrische fiets aangeschaft voor Marjan.

Naast het prijzengeld is er onder de vijf winnaars ook nog eens een auto verloot.

De uitreiking aan de winnaars is op 5 juni vanaf 20.00 uur te zien in 'Eén tegen 50' bij RTL 4.