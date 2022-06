De bestuurder van een invalidewagen is donderdagochtend samen met zijn hondje in een sloot in Lunteren gereden. De hond kwam met de schrik vrij. De bestuurder is door ambulancepersoneel behandeld maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Om een onbekende reden reed de man rond 9.50 uur zijn driewieler een droge sloot in langs de Barneveldseweg.



Het voertuig eindigde op de kop in de diepe greppel. Met hulp van omstanders en hulpverleners is de man uit de invalidewagen gehaald.