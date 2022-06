Otterlo smacht naar woningen, maar er is al jaren geen nieuwbouw gepleegd in het dorp. De stikstofcrisis is een van de belangrijkste oorzaken. Ruim een jaar geleden presenteerde wethouder Peter de Pater plannen voor nieuwbouw langs de Weversteeg. Nu begint de papierwinkel om de woningbouw ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

Binnenkort gaat het ontwerpbestemmingsplan 'Otterlo, Weversteeg en Onderlangs 2022' samen met een ontwerp-beeldkwaliteitsplan in procedure. Dat moet uiteindelijk leiden tot een bestemmingsplan waarin staat wat er gebouwd mag worden. Hiertegen kan ook bezwaar worden gemaakt. 63 woningen en dorpshuis Op de locatie Weversteeg, waar vroeger de velden van voetbalclub Otterlo lagen, maakt het plan maximaal 63 woningen en een multifunctioneel dorpshuis mogelijk. De locatie Onderlangs wordt bestemd voor natuurontwikkeling. In eerdere plannen waren voor Onderlangs villa's ingetekend, maar de komst daarvan stuitte op bezwaar bij natuurbeschermers in het dorp. Na uitgebreid overleg met voor- en tegenstanders van de oorspronkelijke bouwplannen is in maart 2021 besloten de villa's langs Onderlangs te schrappen en het gebied aan de natuur terug te geven.