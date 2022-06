Een aantal ferme tikken met een hamer op een houten paal vormden dinsdagmiddag het startschot voor de verbouwing van het schoolgebouw van het Dulon College in Ede.

In de stromende regen sloegen drie studenten van de mbo-school de eerste paal van het bouwproject de grond in. Tot hilariteit van de aanwezigen op het heuse 'nieuwbouwfestival' dat de school had georganiseerd, inclusief streetfood en muziek, ging dat niet helemaal vlekkeloos. Door de klap brak een stuk van de paal af. "Waar gehakt wordt, vallen spaanders", klonk het vanonder de partytent, waar het festival plaatsvond.

Een voorbode voor de verbouwing van het schoolgebouw is de mispeer hopelijk niet, want het Dulon College heeft grootse plannen. Binnen anderhalf jaar moet het huidige gebouw, dat dateert uit 1995 en dat plaats biedt aan enkele duizenden studenten, zijn omgetoverd tot een nagenoeg energieneutraal onderwijsgebouw. Om daar voor te zorgen, wordt het oude gebouw gestript en voorzien van een nieuwe, goed geïsoleerde gevel. Ook komen er een binnentuin, 1900 vierkante meter aan zonnepanelen op het dak en een ventilatiesysteem dat voldoet aan de nieuwste normen.



Volgens de achttienjarige Amelia Schraven, derdejaarsstudent onderwijsassistent, is het de hoogste tijd dat het schoolgebouw een facelift krijgt. "Een gedeelte is flink verouderd. In de winter is het heel koud en in de zomer juist heel warm. Bovendien werkt ook niet alle apparatuur meer. Het is soms hopen dat de verwarming het doet."

Schraven hoopt op een 'nieuw en fris gebouw'. "Zo'n gebouw waardoor je zin hebt om naar school te gaan." Tijdens de verbouwing zal het grootste deel van de studenten les krijgen in mobiele units. Deze zijn al geplaatst op het terrein van de school.