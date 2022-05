Tientallen bewoners van de wijk Maandereng in Ede zitten dinsdagmiddag zonder water. Bij werkzaamheden is een leiding geraakt, die de straat blank heeft gezet.

Voor 49 huishoudens van de Jan de Beerstraat werd het water rond 13.45 uur vanmiddag afgesloten. Bij graafwerkzaamheden in de staat werd door een graafmachine een waterleiding geraakt. Al snel stond een deel van de straat onder een laagje water.

Om verdere wateroverlast te voorkomen besloot waterbedrijf Vitens de leiding van het lek naar de woningen dicht te draaien. Medewerkers van de nutsvoorziener doen nu verder onderzoek naar de waterlekkage en voeren reparatiewerkzaamheden uit.

Het is niet voor het eerst dat er een leiding is geraakt in de Maandereng. Eerder dit jaar ging het in die wijk al meermaals mis bij de aanleg van glasvezel. Een woordvoerder van opdrachtgeven KPN weet het raken van leidingen destijds aan gedateerde kaarten van de gemeente, waarop de ligging van bestaande kabels en leidingen is aangeduid.