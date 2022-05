De klus is geklaard. Tweeënhalve week werkte muralist Nina Valkhoff aan de afbeelding van het vliegende Pegasus-paard en neerdalende parachutisten op de zuidwand van de Van Eekelenflat in Ede-Zuid. "Ik vind het mooi geworden, de reacties zijn ook hartverwarmend."

En dat doet de Rotterdamse goed. "Ik kan er zelf heel blij van worden. Maar ik zie nu ook berichten van mensen uit Airborne-kringen, die hun bewondering uitspreken. Ze vinden het een treffende verbeelding van de luchtlandingen. Net als bewoners van de flat die schrijven nu trots te zijn dat ze hier wonen. Dat vind ik mooi."

Valkhoff kreeg de laatste dagen assistentie van SMOK, een collega-muralist uit Antwerpen. "Hij heeft mij geweldig geholpen. Dat was fijn, omdat we op ruim 30 meter hoogte werkten. Ik vond dat best spannend. Op die hoogte schudde de hoogwerker aardig heen en weer, leek het soms wel alsof we op open zee in een bootje zaten. Toen we daar samen de klus afrondden en gezellig kletsten, zorgde dat bij mij voor ontspanning."

Niet eerder werkte zij op die hoogte. "Hoger dan 15 meter kwam ik nooit. Ik heb genoten van elke dag in Ede. Het was wel gek. Ik sprak eigenlijk nooit iemand, ik zat gewoon te ver weg. Het duurde zeker tien minuten om van 30 meter af te dalen naar beneden. Ik keek elke dag in mijn lunchpauze vanaf de andere kant van de straat naar het resultaat. Kwam ik er soms achter dat ik urenlang bezig geweest met details, zoals oogharen van het paard, en dan vielen die beneden helemaal in het niet."

'Ik schrok van kobaltblauwe kleur'

"Ik schrok flink toen SMOK een felle kobaltblauwe kleur gebruikte voor een detail. Veel te hard, dacht ik. Maar nee, als je van afstand keek zag je een subtiel blauwe zweem rond het oog van het paard. Ik heb zelf nog niet van grote afstand met eigen ogen gezien hoe de muurschildering eruitziet. Maar de verstuurde beelden, gemaakt vanaf de Stadspoort, logen niet. Het is iets heel bijzonders geworden."

Hoe lang kunnen Edenaren en bezoekers die vanaf de A12 de bebouwde komen binnenrijden genieten van dit artistieke hoogstandje? "De verf moet zeker een jaar of vijftien netjes blijven. En als het dan zover is dat het moet bijgewerkt, hou ik mij aanbevolen. Klim ik zo weer in het bakje en maken we alles netjes. Als het aan mij ligt, en ik denk dat mensen in Ede er hetzelfde over denken, is dit Pegasus-paard iets blijvends."

Curaçao, Ierland of Zwitserland

En waar wacht de volgende klus voor Valkhoff? "Ik ben nog maar kort geleden gevraagd voor het Street Art Festival in Curaçao over twee weken. Ook in Ierland en Zwitserland liggen opdrachten. Het lijkt me gaaf om komende winter eens over de A12 langs Ede te rijden. En als alle bladeren van de bomen zijn gevallen vanaf de snelweg te zien hoe de beeltenis in zijn geheel werkt. Een mooi vooruitzicht."