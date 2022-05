Een 73-jarige fietser uit Ede is maandagochtend in Scherpenzeel overleden na een aanrijding. Bij het ongeluk waren twee motorrijders van de Koninklijke Marechaussee betrokken. De weg was een tijd in beide richtingen afgesloten.

De botsing gebeurde kort na 10.00 uur op de Barneveldsestraat (N802) tussen Scherpenzeel en Barneveld, ter hoogte van Gooswilligen. Naast de fietser waren er ook twee motorrijders betrokken bij het ongeluk. Zij raakten niet gewond. Veel hulpdiensten waaronder een traumahelikopter kwamen ter plaatse voor hulpverlening aan de fietser. Onderzoek Het onderzoek ter plaatse is afgerond, liet de politie aan het eind van de middag weten, 'maar wordt verder voortgezet'. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede