De waterpoloërs van Polar Bears mogen nog dromen van de landstitel. Na de 15-14 zege van zaterdagavond in eigen zwembad wacht de Edese eredivisionist zondag een beslissingsduel in de finale van de play-offs.

Polar Bears verloor vrijdag de eerste finalewedstrijd in Nijverdal na strafworpen en moest de return dus winnen om er een derde duel uit te slepen. Dat lukte in een ware thriller.

De wedstrijd in Ede ging gelijk op; halverwege stond het 6-5 voor de Beren. In de derde periode scoorden beide teams erop los: 12-12. Ook in de vierde periode bleef het verschil steeds minimaal, maar trok Polar Bears uiteindelijk aan het langste eind.

Het beslissingsduel om de landstitel begint zondag om 16.00 uur in Nijverdal.