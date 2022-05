Een menwagen is vrijdagochtend van de weg geraakt in Ede. Het voertuig raakte los van het paard en belandde in de berm langs het talud bij de A30.

Een man is gewond geraakt bij het ongeluk en met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Het paard is volgens een persfotograaf geschrokken, en wordt onder controle gehouden. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. In Lunteren gebeurde ruim een week geleden ook een ongeval met een menwagen. Paard en wagen raakten toen van de weg, de menner liep beenletsel op.