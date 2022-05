De 115de editie van het Concours Hippique in Bennekom is een groot familiefestijn geworden. Met, nog meer dan anders, koninklijke allure.

Na twee stille coronajaren beleeft het hippische evenement, zo passend omlijst door kasteel Hoekelum, een prachtige herstart. Voorzitter Herman Ubbink is blij: "En dankbaar, voor alle vrijwilligers en sponsors. We denken drieduizend betalende bezoekers te hebben en veel kinderen die gratis mee mochten. We wilden er een betaalbaar dagje uit maken voor het hele gezin en dat is gelukt."

Warme contacten

En, nog meer dan anders, heeft het Bennekomse evenement koninklijke allure. Ubbink: "We hebben al tientallen jaren heel warme contacten met het koningshuis. Jaren geleden deden prins Bernhard en een jonge prinses Beatrix hier op Hoekelum al mee aan springwedstrijden. We hebben dit jaar zelfs gevraagd of onze kroonprinses Amalia, ze rijdt heel graag paard, mee zou willen doen. Nu dus niet, maar wie weet..."

Want de banden met het koningshuis zijn warm, dit jaar kwam een departement van de Koninklijke Stallen naar Hoekelum voor een luid bejubelde demonstratie. Dat staldepartement bestaat al sinds 1815 en is heel bekend van de escorte op Prinsjesdag. Ubbink: "En we krijgen al jaren zilveren erepenningen van het koningshuis voor bijzondere winnaars. Dit jaar ook weer, met de beeltenis van Koning Willem-Alexander. We zijn blij en trots."