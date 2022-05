De formatie van een nieuw college van burgemeester en wethouders in Ede is afgerond. Onder leiding van formateur Mark Boumans (VVD, eerder ook informateur) hebben SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA een coalitieakkoord gesloten. Maandagavond (19.30 uur) is de presentatie op het raadhuis.

Een dag later volgt de installatie van de kandidaat-wethouders. Dat zijn: Arnold Versteeg (VVD), Leon Meijer (ChristenUnie), Peter de Pater (GemeenteBelangen), Jan-Pieter van der Schans (CDA) en Karin Bijl (PvdA). Versteeg en Bijl zijn nieuwe gezichten in het college. Zij nemen de plaatsen in van Hester Veltman (VVD) en de vacante plek van GroenLinks (eerder bezet door Geert Ritsema).

Debat in gemeenteraad

Medio juni is er een debat in de gemeenteraad over het coalitieakkoord. De exacte vaststelling van een datum voor het debat moet nog plaatsvinden en is mede afhankelijk van de reguliere onderwerpen die voor behandeling voorliggen. Als het aan de beoogde coalitie ligt, wordt er zo snel als mogelijk gedebatteerd over de inhoud van het coalitieakkoord.