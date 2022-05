Cultureel centrum Akoesticum in Ede krijgt een nieuwe algemeen en artistiek directeur. Vanaf september legt huidig directeur Harold Lenselink zijn taken neer. Hij wordt opgevolgd door Anne ten Barge, die op dit moment nog werkzaam is bij cultureel centrum Rozet in Arnhem.

Lenselink was een van de initiatiefnemers van Akoesticum, dat in 2014 de deuren opende in de voormalige Johan Willem Frisokazerne nabij station Ede-Wageningen. Hij maakte zich hard voor de komst van het culturele centrum en zette in de eerste jaren de koers uit.

Akoesticum geldt als landelijk trainingscentrum voor podiumkunsten. Gezelschappen kunnen er gebruikmaken van oefenzalen, instrumenten en overnachtingsmogelijkheden. Regelmatig verblijven er buitenlandse orkesten om te repeteren.

Geen onbekende

Lenselinks aanstaand opvolger Ten Barge is geen onbekende in de cultuursector. Ze is oprichter en directeur van het Arnhemse theaterbureau De Rode Loper en sinds vier jaar werkzaam bij Rozet. Daarvoor werkte ze jarenlang voor cultuurplatform KOM Gelderland en Kunstbedrijf Arnhem.

Ten Barge: "Akoesticum is een unieke organisatie met alle mogelijke faciliteiten om de podiumkunsten te ondersteunen. Ik kijk er enorm naar uit om nog meer liefhebbers te laten kennismaken en te inspireren om samen nieuwe initiatieven te ontwikkelen."

Victor van Haeren, zakelijk directeur en medeoprichter van Akoesticum, is blij met de aanstelling van Ten Barge. "De komende jaren gaan we fors groeien als cultureel trainingscentrum, presentatieplaats en op gebied van permanente ontwikkeling. Met een groot cultureel en maatschappelijk hart. Voor de verbreding en verdieping is samenwerking met partners essentieel en de ervaring van Anne ten Barge op dit gebied is cruciaal."