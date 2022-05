De storm teisterde Wageningen vorige week donderdag, maar de gevolgen ervan zijn nog zichtbaar in de stad. Medewerkers van de gemeente zijn nog steeds bezig met het opruimen van afgewaaide takken en het verwijderen van gevaarlijk loshangende boomdelen.

Deze dinsdag waren de werklieden onder meer actief langs de Kennedyweg en Churchillweg. Maar op verschillende andere plekken in de stad liggen nog stapels afgewaaide takken te wachten om te worden afgevoerd.

Een hele grote stapel ligt er direct naast het bruggetje over het Nieuwe Kanaal, op de kruising van de Kanaalweg en de Veensteeg. Op dat punt is de Veensteeg ook nog afgesloten voor het verkeer, hoewel de weg in principe weer berijdbaar is. Hetzelfde geldt voor het noordelijk deel van de Kanaalweg, die is afgesloten tussen de Binnenhaven en de Slagsteeg. Het is nog niet duidelijk wanneer deze wegvakken weer opengaan.