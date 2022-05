Voor de zoveelste keer de voorbije weken is in Ede bij graafwerkzaamheden een gaslek ontstaan.

Het gebeurde maandagmiddag rond 14.30 uur langs het doorgaans intensief gebruikte fietspad langs de Frankeneng. De brandweer verrichtte metingen en medewerkers van Liander kwamen naar het bedrijventerrein om herstelwerkzaamheden te verrichten.

Eerder deze maand moesten bewoners van tenminste veertien huizen aan de Sint Hubertus hun woningen verlaten toen bij graafwerk voor de aanleg van glasvezel eveneens gasleidingen werden geraakt.

Ook in de wijk Maandereng was het eerder dit jaar meerdere keren raak. Werknemers beklagen zich tijdens het graven geregeld over verouderde kaarten die zij gebruiken om te bepalen waar en op welke diepte leidingwerk ligt.