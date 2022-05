Het filiaal van supermarkt ALDI opent woensdagochtend haar deuren op een andere plek in Lunteren. Na een grondige verbouwing van circa twee maanden is het pand aan de Molenparkweg 7 klaar om winkelpubliek te ontvangen.

De nieuwe winkel biedt een andere aanblik, in vergelijking met de dan gesloten supermarkt van ALDI in een kleiner pand aan de Dorpsstraat. De van oudsher Duitse supermarktketen nam eerder dit jaar het pand over van Coop, dat na vele jaren besloot uit Lunteren te vertrekken.

'Zo liggen direct bij binnenkomst versproducten zoals groente, fruit, vis en vlees. Ook komt de geur van afgebakken brood klanten straks meteen tegemoet', aldus een woordvoerder van de ALDI. Op de openingsdag staat er een foodtruck op de parkeerplaats bij de supermarkt. Daar worden verse gerechtjes bereid, die klanten gratis kunnen proeven.

Supermarkten-stoelendans in Lunteren

In Lunteren zijn veel ontwikkelingen op supermarktgebied. De Albert Heijn-vestiging staat alweer enkele jaren in het winkelhart van het dorp, het autovrije deel van de Dorpsstraat. Daarvoor deed een noodwinkel op de Klomperweg geruime tijd dienst.

DekaMarkt, 'buurman' van AH, verkaste eind maart juist voor circa twee jaar naar de rand van het dorp, aan de Postweg richting snelweg A12. Waar de oude winkel wordt gesloopt, verrijst een nieuwe vestiging die anderhalf keer zo groot wordt. Erboven worden acht huurappartementen gerealiseerd.