Een automobilist is zondagmorgen op de A30 tussen Barneveld en Lunteren van de weg geraakt. Hij reed zo'n 100 meter door bosschages langs de weg, alvorens hij tegen een boom tot stilstand kwam.

De man verklaarde tegenover de politie dat hij in slaap was gevallen achter het stuur. Uit een blaastest bleek dat hij niet te veel alcohol had gedronken, maar uit een speekseltest bleek wel dat hij drugs heeft gebruikt.

De man is meegenomen naar het politiebureau om te kijken welke drugs dat zijn.

Voordat hij meeging naar het bureau werd de man eerst nog gecontroleerd door ambulancepersoneel, omdat hij klaagde over pijn aan zijn nek. Volgens de ambulancemedewerkers was de man echter ongedeerd gebleven.

De auto van de man is gehuurd en is zwaar beschadigd geraakt. Deze is meegenomen door een bergingsbedrijf.