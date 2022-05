Op de Rondweg West in Veenendaal is zaterdagmorgen rond 09.00 uur een ongeluk gebeurd. Twee auto’s knalden daar hard op elkaar. De schade is groot.

Meerdere personen zijn gezien door ambulancepersoneel, maar niemand is ernstig gewond geraakt. Beide auto's zijn total loss en worden weggesleept. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk.