Dit weekend is er van alles te beleven in de Vallei

EDE

Muzikaal talent uit de regio Ede-Wageningen is zaterdag vanaf 19.00 uur te horen in Astrant bij Ede-Wageningen: Ontspoort! een samenwerking tussen Popcultuur Wageningen, Popupop, Astrant en Cultura. In totaal zeventien acts treden op in setlists van twintig minuten. Het repertoire varieert van metal tot folk en van hiphop tot pop. De toegang is gratis.

WAGENINGEN

De Wageningse Toneelvereniging WDT speelt zaterdag om 20.30 uur en zondag om 14.30 uur onder regie van Karin Schardt Gekkenhuis, to be or not to be in Theater de Wilde Wereld. In een verlaten ziekenhuis voegen drie vroegere patiënten zich bij de uitgebluste voormalig psychiater Tecla. Reserveren via wdttoneel.nl.

Kamerkoor Musica Vocale geeft zaterdag om 20.15 uur in de Grote Kerk een a-capella concert met de Mis in G-groot van Poulenc en het Requiem van Howells. Ook staan kleinere werken van onder meer Brahms, Elgar en Messiaen op het programma. Kaarten zijn te koop via musicavocale.nl.

RHENEN

Wandelaars en fietsers kunnen zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur het werk van zeventien kunstenaars bekijken tijdens Kunst aan het Klompenpad op Landgoed De Lieskamp. Op thinkpink.studio/kunst-aan-het-klompenpad staan aanbevolen wandel- en fietsroutes. Te zien zijn kunstwerken van hout, glaswerk, keramiek, poëzie, performance art en nog veel meer.

BENNEKOM

Symfonieorkest Sonante geeft zaterdag om 20.00 uur in de Oude Kerk een voorjaarsconcert. Van Mahler klinkt Blumine, van Martinu het Rhapsody Concerto voor altviool en orkest en van Dvorák de Legenden. Mark Snitselaar dirigeert en altvioliste Laura van der Stoep soleert. Kaarten via digitalekaartverkoop.nl.

Twaalf Bennekomse amateurkunstenaars tonen zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur hun werk tijdens atelierroute Kunst in de buurt. Onder meer fotografie, stenen beelden en sieraden zijn te zien op de adressen Ereprijs 12, Anemoon 14, Brinkerweg 5, West Breukelderweg 14, Johanniterlaan 14, Brinkstraat 103 en Margrietlaan 63.