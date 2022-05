Een paard met aanhanger is vanavond van de weg geraakt op de Postweg in Lunteren. Het paard belande in het weiland, de aanhanger in de sloot.

De menner kwam onder de kar klem te zitten maar kon door passanten bevrijd worden. De man is naar het ziekenhuis gebracht met beenletsel. Volgens agenten ter plaatse had de menner van een B&B twee gasten achterop. Het paard schrok van een tegemoetkomende trekker met giertank.



De man achterop viel eraf, de vrouw kwam naast de kar en het paard terecht. De brandweer heeft het paard als de menkar bij de B&B gebracht, even verderop aan de Postweg. De weg was door het ongeval afgesloten bij de Nederwoudseweg.