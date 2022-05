Kinderen die zich zaterdag creatief willen uitleven, kunnen tussen 12.00 en 16.00 uur terecht bij het Mooi Leven Huis in Bennekom, waar een extra editie van het Kunstfestival voor Kinderen wordt gehouden.

Het Mooi Leven Huis, een thuis voor mensen met een ernstig meervoudige beperking, is sinds 2020 in Bennekom gevestigd. "Het ouder-initiatief zocht een leuke manier om zich te introduceren in het dorp. Daarom hebben we de handen ineengeslagen om een extra Kunstfestival voor Kinderen te organiseren", legt organisator Elise Huijberts van de Kunstfactorij uit.

"Eigenlijk was het festival vorig jaar al gepland, maar dat kon vanwege de coronabeperkingen niet doorgaan."

Op het programma staan verschillende activiteiten, zoals schilderen met Jantina Boelens en een stencil workshop met kunstenaar Perishable Rush. "Dat is een geweldig leuke workshop met spuitbussen, waarvoor kinderen iedere keer weer in de rij staan."

LP's beschilderen

Verder beschildert Jenny Barten samen met de bezoekers LP's voor een kunstwerk in de hal van het gebouw en Sampa Soekhram geeft met zijn trommels een percussie-workshop. Ook mogen kinderen Mooi Leven Huizen van karton beschilderen, die zijn gemaakt door Lenny van Pouderoijen en Suzanne Gardenier.

Het Mooi Leven Huis Kunstfestival voor Kinderen, dat is gefinancierd met waardecheques van Ede Doet, wordt buiten gehouden. In verband met beperkte parkeerruimte, worden bezoekers verzocht lopend of met de fiets te komen. Het reguliere Kunstfestival voor Kinderen in het centrum van Bennekom vindt op zaterdag 2 juli plaats.