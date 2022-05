Aan de Duivendaal in Wageningen is woensdagavond een gas- en een waterleiding kapotgetrokken door een minigraver. In de tuin naast de woning waren graafwerkzaamheden bezig.

De tuin werd meteen één grote modderpoel. Even was er de vrees dat het water de gasleiding in zou lopen. Dat zou tot gevolg hebben dat de hele omgeving zonder gras en water kwam te zitten. Hier was geen sprake van waardoor de situatie weer veilig kon worden verklaard nadat de breuken waren gedicht.