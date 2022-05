"Het zou fantastisch zijn om een plaats te vinden die qua grootte in de buurt komt van Ede en waar de landbouw echt belangrijk is." Sam Elfvering (D66) heeft al een idee voor de mogelijk toekomstige partnerstad van Ede in Oekraïne. Donderdag kwam hij mede namens ChristenUnie en GroenLinks met het voorstel om een stedenband aan te gaan met een stad in Oekraïne.

Het voorstel moet nog worden behandeld in de gemeenteraad (dat gebeurt op 2 juni), maar Elfvering heeft goede hoop dat het er ook echt van gaat komen. "De eerste reacties waren in elk geval positief."

Wederopbouw

Het balletje voor de mogelijke stedenband is gaan rollen toen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn toespraak hield voor de Tweede Kamer. "Daarin deed hij een oproep om de banden tussen Nederland en Oekraïne te versterken. Dat zou enorm kunnen helpen bij de wederopbouw van het land."

Volgens Elfvering past Ede prima bij een Oekraïense stad. "Oekraïne is de graanschuur van Europa. In Ede speelt de landbouw ook een belangrijke rol. Bovendien hebben we veel kennis in huis op het gebied van landbouw en food."

Vervolg op vluchtelingenopvang

Elfvering ziet een stedenband als een logisch vervolg op de huidige situatie. "We vangen nu heel veel hartelijk mensen op die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht. Dan is het een goede zaak dat we ze ook weer helpen als ze weer veilig naar huis kunnen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het opnieuw zaaien van gewassen."

Ede is volgens Elfvering niet de eerste gemeente die denkt aan een stedenband met Oekraïne. "Amsterdam is er in elk geval ook mee bezig geweest."