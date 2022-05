Bij een aanrijding tussen en motorrijder en een brommobiel in het Edese buurtschap De Valk is zondagochtend de motorrijder ernstig gewond geraakt. De zeventienjarige bestuurder van de brommobiel bleef ongedeerd.

Het slachtoffer is met onder meer been-, heup- en armletsel overgebracht naar het ziekenhuis. Een passagier van de brommobiel had last van zijn hoofd, maar hoefde niet met de ambulance mee.



De politie bevestigt dat de jongen in het bezit was van een geldig rijbewijs.

De brommobiel reed rond 9.30 uur op de Lage Valkseweg vanuit de richting van Wekerom, even ten noorden van Ede, en wilde kennelijk linksaf de Hoge Valkseweg inrijden. De bestuurder merkte kennelijk de tegemoetkomende motorrijder te laat op. De motor raakte de brommobiel frontaal aan de voorzijde. Zowel de motorfiets als de brommobiel raakten zwaar beschadigd, de weg was enige tijd dicht voor hulpverlening en onderzoek.