Ryanair passeert vliegveld Eindhoven (video)

"We vinden het erg jammer. We missen de eerste stap", zei directeur Bart de Boer van Eindhoven Airport dinsdag. Ryanair vestigt volgens hem een vliegtuig in Airport Weeze bij Düsseldorf, dat daar ook 's nachts blijft staan. Ryanair vliegt wel vanaf het vliegveld in Eindhoven, maar deze luchthaven loopt door de keuze voor een uitvalsbasis in Weeze jaarlijks 400.000 passagiers en zo'n 2 miljoen euro mis.

De Boer praat al een paar jaar over het omvormen van Eindhoven Airport tot een basis van Ryanair. Dat houdt in dat de luchthaven een thuisbasis wordt voor een aantal Boeings van het Ierse bedrijf.

Dat levert de regio een economische groei op van ongeveer 1 procent, aldus De Boer. Nu doen alleen vliegtuigen die in andere steden 'overnachten' de luchthaven aan.

Uitbreiding

De Ierse prijsvechter is echter nog steeds van plan om het aantal vluchten van en naar Eindhoven in de toekomst uit te breiden, zei De Boer. "Er is geen paniek hier."

Ryanair kan nog geen basis vestigen op Eindhoven Airport, omdat De Boer steggelt met het ministerie van Defensie over de geluidsoverlast. De omwonenden van het vliegveld gaan alleen akkoord met een uitbreiding van het aantal vluchten als Defensie stopt met het vliegen met F16's vanaf de luchthaven.

Daartoe is het departement echter niet bereid, verklaarde De Boer.