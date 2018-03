Dollar blijft in waarde dalen

NEW YORK - De dollar is de afgelopen dagen op zijn laagste niveau gekomen sinds drie jaar. Op de valutamarkt in New York noteerde de Amerikaanse munt 0,96 euro. Ofwel een euro is momenteel ,033 dollar waard. Eerder donderdag was in New York een notering te zien van 1,036 euro, de laagste stand van de dollar sinds medio januari 2000.