TUI ziet af van vluchten naar Suriname

Een woordvoerster bevestigde maandag dat de directie van TUI een streep heeft gehaald door de plannen om vluchten te organiseren van en naar de voormalige kolonie. TUI vermoedt dat een dergelijke investering nu niet zal renderen.

Tegelijkertijd sluit de onderneming niet uit dat er op termijn alsnog eigen vliegtuigen richting Suriname gaan vliegen. "Het is en blijft een interessante bestemming, die we zullen blijven volgen", aldus de TUI-zegsvrouw. De onderneming biedt Suriname nu aan via het merk Holland International. Dat bedrijf maakt gebruik van de diensten van KLM.

Gerechtelijke procedures

De laatste jaren is er veel geklaagd over de hoge prijzen voor vluchten van en naar Suriname. Belangenorganisaties van de Surinaamse gemeenschap in Nederland voerden allerlei gerechtelijke procedures om een einde te maken aan het monopolie van KLM en SLM. Met succes. Afgelopen voorjaar werd bekend dat ArkeFly en Martinair vanaf 1 november twee keer in de week vluchten naar Suriname zouden gaan aanbieden. Beide luchtvaartmaatschappijen spraken de verwachting uit dat de gemiddelde ticketprijs zou gaan dalen.

Bestuursvoorzitter Steven van der Heijden van TUI ging destijds uit van 500 à 550 euro per ticket. Het is onduidelijk of die verwachting nog uitkomt, nu ArkeFly afziet van Suriname als bestemming.