ECB verhoogt rente met kwart procentpunt

De bank sluit meer renteverhogingen niet uit.

Het rentebesluit was algemeen verwacht door analisten. Het is de vijfde renteverhoging door de ECB sinds eind vorig jaar. De hogere rente moet de inflatie op een stabiel niveau houden nu de economie van de eurozone aantrekt. De inflatie in de eurozone kwam in september uit op 1,8 procent, het laagste niveau sinds maart 2003.

De ECB hanteert een inflatiedoelstelling van ongeveer 2 procent.

Verwacht

De rente in de eurozone staat nu op het hoogste niveau in ongeveer vier jaar. De algemene verwachting is dat de rente in december opnieuw wordt verhoogd tot 3,50 procent. In 2007 blijft de rente dan gelijk, aldus de meeste analisten.

De Britse centrale bank Bank of England hield donderdag voor de tweede maand op rij het renteniveau onveranderd op 4,75 procent.

Dit rentebesluit was eveneens verwacht door analisten.

ECB-president Jean-Claude Trichet liet in een toelichting op het rentebesluit weten dat een verdere verhoging van de rente tot de mogelijkheden behoort. "De ECB zal de inflatie nauwlettend in de gaten houden om de prijsstabiliteit op de middellange en lange termijn te garanderen", aldus Trichet.

Volgens de Franse centralebankpresident was het besluit om de herfinancieringsrente met 25 basispunten te verhogen unaniem genomen door het beleidsbepalende bestuur van de ECB. Een renteverhoging met een half procentpunt werd niet als gepast gezien, aldus Trichet. Het herfinancieringstarief is de basis voor de rente waartegen commerciƫle banken geld kunnen lenen bij centrale banken.

Groei

De ECB vreest dat de sterke economische groei leidt tot hogere lonen, die de inflatie zullen aanjagen. De economie van de eurozone groeit volgens de ECB dit jaar met 2,5 procent en volgend jaar met 2,1 procent. Ook de sterke groei van de hoeveelheid geld in omloop, vooral door kredietverstrekking, zorgt voor een prijsopdrijvend effect.

De inflatie in de twaalf landen van de eurozone komt volgens de ECB dit en volgend jaar uit op 2,4 procent.