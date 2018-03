Slijters kopen drank nog even snel goedkoop in

De SlijtersUnie, die ruim zevenhonderd zelfstandige drankenwinkels vertegenwoordigt, bevestigde zaterdag dat ondernemers grote hoeveelheden inslaan omdat ze de drank nu nog voordelig kunnen inkopen. "Veel van onze leden kopen nu partijen in waarmee ze drie tot vier maanden vooruit kunnen", aldus voorzitter M. Korendijk-Logt.

De regeringspartijen CDA, VVD en LPF gingen onlangs in de Tweede Kamer akkoord met een verhoging van de accijns met 18 procent voor 'overige alcoholhoudende producten.' Daardoor wordt bijvoorbeeld een liter jenever 95 eurocent duurder. De verhoging geldt niet voor bier en wijn. De accijnsverhoging gaat op 1 januari van het nieuwe jaar in.

"Die datum is zo scherp gesteld dat alle drank die voor het nieuwe jaar wordt ingekocht, niet onder de verhoging valt", aldus Korendijk-Logt. "Je kunt dus ontzettend veel geld besparen door nu nog snel grootschalig in te kopen. Dat is een goede investering omdat er tenslotte geen bankrekening is die 18 procent rente biedt."

De Nederlandse productenten van gedistilleerd spinnen garen bij de enorme bestellingen die plotseling binnenstromen. "Veel van onze afnemers, zoals slijterijen en grootwinkelbedrijven, slaan nu grotere voorraden in", aldus B Hooghoudt, directeur van de gelijknamige destilleerderij in Groningen die onder meer jenever produceert.

"Terwijl ze eerder voor een tot twee weken inkochten, doen ze dat nu bijvoorbeeld voor twee maanden." De directeur verwacht dat Hooghoudt BV door de toegenomen vraag een maand extra omzet kan realiseren.

'Goudmijntje'

Beerenburgfabrikant Sonnema in Bolsward stookt honderdduizenden liters extra om aan de vraag te voldoen. "En nog kunnen we de vraag niet aan", aldus manager G. van Eunen van Sonnema. "Sommige detaillisten nemen een extra hypotheek om voor de jaarwisseling zoveel mogelijk sterke drank te hamsteren. Het is natuurlijk ook een goudmijntje."

Er zijn afnemers die een voorraad van vier tot vijf maanden willen inslaan. Aan die vraag wil Sonnema echter niet voldoen. Van Eunen: "Dat zou ten koste gaan van de kwaliteit van onze beerenburg."