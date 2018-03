Bouwer Heijmans neemt Britse Leadbitter over

Heijmans betaalt de overname contant, maar noemde donderdag geen bedragen. De zittende directie, die nog tenminste drie jaar aanblijft, gaat een deel van de koopsom gebruiken om een belang in Heijmans te verwerven. Deze certificaten mogen de eerste drie jaar niet worden verkocht.

Leadbitter is vooral actief in publieke sectoren zoals sociale woningbouw, scholen, gezondheidszorg en recreatie. Hier wordt 90 procent van de omzet behaald. Bij 80 procent van de omzet gaat het om grootschalige projecten. Leadbitter wil de komende jaren flink groeien en dat was een van de redenen om een sterke partner te zoeken. Het bedrijf is niet actief in risicodragende projectontwikkeling en heeft geen grond in bezit, maar neemt wel deel in de financiering van projecten.

De winstgevendheid van Leadbitter ligt rond het gemiddelde bij Heijmans. Voor 2003 voorziet het Nederlandse concern een effect van elf eurocent op de winst per aandeel. Heijmans ziet Groot-Brittannië naast Duitsland en België als een belangrijke markt. Leadbitter moet een belangrijk bruggenhoofd in het Verenigd Koninkrijk worden.