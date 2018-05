Efteling mag verder uitbreiden

Eind 2003 werd het Brabantse park teruggefloten door de Raad van State, wegens een procedurefout. Ook toen wilde de Efteling een vakantiedorp bouwen. Nu sloot de Efteling een convenant met Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie en werd een natuurcompensatie afgesproken.

Volgens Efteling-woordvoerder Henk Groenen gaat de natuur er zelfs op vooruit. "Wij willen het oud-Brabantse landschap terugbrengen, compleet met houtwallen en dergelijke kenmerken."

Bungalows

Met het Efteling-hotel heeft het park al een verblijffunctie voor haar gasten, maar die wil het uitbreiden met minimaal duizend bedden. De bungalows en appartementen komen in het bos ten zuiden van het park. In 2009 moeten de eerste bezoekers aan een meerdaags verblijf kunnen beginnen. Het gehele plan is nu van de gemeente naar de provincie overgeheveld, die verder beslist over de uitvoer.

In 2003 bivakkeerde actievoerders van GroenFront! zeven maanden in het bewuste bos. Een woordvoerder laat weten nog altijd tegen de boskap te zijn. "Wij blijven ons verzetten tegen elke vorm van bouw in dit natuurgebied. Als het nodig is zullen wij stappen nemen. Het is een schakelgebied tussen de Loonse en Drunense Duinen en natuurgebied Huis ter Heide."

De Efteling ging in 1952 open en is daarmee het oudste Nederlandse attractiepark. Jaarlijks bezoeken meer dan drie miljoen mensen het park.