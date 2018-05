Van Lanschot ziet perfecte prooi in Kempen

Bestuursvoorzitter Floris Deckers was donderdag verguld te overname te kunnen presenteren. "Het is een mooie transactie tussen twee mooie banken. Dit is strategisch een heel natuurlijke combinatie, die we al lange tijd hebben gewild."

Het is niet de eerste keer dat Van Lanschot en Kempen toenadering tot elkaar hebben gezocht. Sinds 2000 hebben de banken vier maal onderhandeld over een overname van Kempen. In de tussenliggende periode ging het buitenlandse bankconcern Dexia enkele jaren met de prooi aan de haal.

Afgelopen voorjaar is de onderhandelingsronde opgestart die uiteindelijk heeft geresulteerd in het bod dat Van Lanschot nu op tafel legt.

Aandelen

De Bossche bank betaalt 190 miljoen euro van de overnamesom in contanten. Het overige deel wordt in aandelen betaald. Om voldoende contant geld op te halen voor het bod en ter ondersteuning van de financiële ratio's geeft Van Lanschot voor een bedrag van 70 miljoen euro nieuwe aandelen uit. Het overnamebedrag bestaat voor liefst 240 miljoen euro uit goodwill, een premie die wordt betaald voor de goede naam en het klantennetwerk van Kempen.

Afronden

Topman Deckers verwacht de overname in januari 2007 af te ronden. In die maand moet de overdracht plaatsvinden van de aandelen, die momenteel in handen zijn van het personeel bij Kempen, de investeerders HAL en NPM Capital en Friesland Bank. De beoogde overname zal direct significant bijdragen aan de winst per aandeel.

Vanaf 2008 zal de acquisitie tot 10 à 20 miljoen euro aan voordelen opleveren, voornamelijk door extra inkomsten. De overname is niet primair ingegeven door de mogelijkheid van kostenreducties, aldus Deckers.

Ontslagen

Toch kan hij gedwongen ontslagen niet uitsluiten. Na de overname neemt het aantal werknemers van Van Lanchot met driehonderd toe tot 2600. Van Lanschot wil niet uitgroeien tot een grootbank, zoals ABN Amro, en wil maximaal 3000 man in dienst hebben.

De combinatie boekte afgelopen jaar een nettowinst van 176 miljoen euro. De gezamenlijke baten bedroegen ruim 580 miljoen euro, terwijl eind 2005 het opgetelde balanstotaal op 18,5 miljard euro stond. Kempen krijgt onder de vleugels van Van Lanschot een grote zelfstandigheid, maar Deckers wist donderdag nog niet of de naam zal blijven bestaan.

Waarschuwen

"We denken dat de overname ongelooflijk goed zal zijn voor onze klanten en dus ook voor de aandeelhouders", zei Deckers. Zijn bank zal minder afhankelijk worden van de rente-inkomsten, omdat de baten van Kempen voornamelijk uit provisies komen. Vorig maand nog moest Van Lanschot waarschuwen dat de winstprognose voor heel 2006 wellicht niet gehaald wordt, mede als gevolg van een verkrappende rentemarge.