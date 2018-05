Ikea waarschuwt voor slaapbank

De verwondingen ontstonden toen klanten probeerden het kantelmechanisme van de stoelen en slaapbanken in werking te zetten door er hun vingers in te steken. Dit is in tegenstelling tot wat er beschreven staat in de handleiding.

Om dit soort gevallen in de toekomst te voorkomen, heeft Ikea een beschermkap over het kantelmechanisme ontwikkeld. De beschermkap wordt standaard geleverd bij alle Lycksele slaapfauteuils en slaapbanken die na juli 2005 zijn verkocht. Voor oudere modellen levert Ikea gratis een set kappen na.