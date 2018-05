Groei Japan veel sterker dan aangenomen

TOKIO - De economie van Japan is in het eerste kwartaal van dit jaar veel sterker gegroeid dan eerder is gemeld. Officiële cijfers die maandag zijn gepubliceerd, geven aan dat de groei in de eerste drie maanden 0,8 procent heeft bedragen ten opzichte van de laatste drie maanden van vorig jaar. In eerste instantie was een percentage van 0,5 procent gemeld.