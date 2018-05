Albert Heijn verlaagt opnieuw prijzen

Albert Heijn verlaagt de komende week prijzen van duizend artikelen. Het gaat om "bekende merkproducten" en een aantal eigen merken van de supermarktketen. De prijsverlaging is de twaalfde sinds het bedrijf in oktober 2003 de prijzenslag inzette.

Laurus reageert inmiddels volgens een standaardpatroon. Het bedrijf zegt dat de formules Edah en Konmar altijd al goedkoper zijn. Als de keten Super de Boer gemiddeld duurder wordt dan de Zaanse grootgrutter, worden ook daar de prijzen verlaagd.

Gevecht

"Het is een gevecht voor de Bühne. De getallen waarmee Albert Heijn prijzen verlaagt, zijn niet indrukwekkend. Iedereen is er inmiddels knap moe van", aldus de zegsman van Laurus. Volgens hem is het Albert Heijn alleen nog maar te doen om de publiciteit.

Laurus heeft reden om uit zijn humeur te zijn. Het bedrijf is noodlijdend, verlies chronisch omzet en marktaandeel en zit flink in de schulden. De formules Edah en Konmar zijn al in de etalage gezet.

"Het is Albert Heijn te doen om z'n imago. Dat hebben ze daar ook nooit onder stoelen of banken gestoken", zegt Joop Holla van onderzoeksbureau GfK. Omdat is gebleken dat de beeldvorming rond Albert Heijn niet verder verbetert, zet directeur Dick Boer de strategie onverminderd voort.

Laurus wijst op de verantwoordelijkheid van Albert Heijn voor de branche. "We verkopen met z'n allen nu al jaren zo'n vierdhonderd producten zwaar onder de kostprijs." Joop Holla van het GfK:

"Niemand had verwacht dat dit zo lang zou duren. Zelfstandigen die bijvoorbeeld C1000 op de gevel hebben staan, hebben hier last van. Ze moeten voor redding aankloppen bij banken of het hoofdkantoor."