Supermarktoorlog raakt Grolsch

Dat heeft de onderneming donderdag bekendgemaakt. Grolsch liet tevens weten dat de exclusieve importovereenkomst met Anheuser-Busch al in april van start gaat. Dat is mogelijk doordat de huidige distributiepartner USB al akkoord is gegaan met de beëindiging van het contract. Oorspronkelijk zou de Amerikaanse biergigant Anheuser, bekend van het Budweiser-merk, pas vanaf januari 2007 Grolsch-bier importeren in de Verenigde Staten.

Supermarktoorlog

Grolsch kan de nieuwe overeenkomst goed gebruiken. De brouwer verkocht in het voorbije jaar minder bier. Het aantal afgezette hectoliters bier daalde van 3,4 miljoen tot 3,3 miljoen. De helft daarvan werd in Nederland geconsumeerd. Op de thuismarkt leed de bierverkoop onder de supermarktoorlog. Hierdoor verloor Grolsch enig marktaandeel in het supermarktkanaal. Via de horeca werd wel meer bier verkocht.

De Nederlandse consument drinkt al jaren minder bier, ook in 2005. De biermarkt liet een krimp zien van 1,5 tot 2 procent. Om de daling het hoofd te bieden, heeft Grolsch nieuwe bieren geïntroduceerd, zoals Premium Blond en Premium Weizen. Ook de verkoop van bier voor de thuistap PerfectDraft moet heil brengen.

Bedrijfslasten

De nieuwe initiatieven joegen de marketingkosten van Grolsch omhoog. Samen met de hogere handelskortingen voor supermarktketens zette dit de winst onder druk. De hogere bedrijfslasten konden maar deels worden opgevangen door scherper in te kopen.

Over de landsgrenzen (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland) liep de verkoop van Grolsch goed. De internationale afzet steeg met 10 procent vorig jaar. Alleen het Verenigd Koninkrijk, de tweede biermarkt (30 procent) van Grolsch, viel uit de toon met een "significante" volumedaling. Volgens het bedrijf presteerden de exclusievere bieren over de hele linie matig op de Britse markt.

Onzekerheden

Grolsch verwacht dit jaar in al zijn kernmarkten een bovengemiddelde volumegroei te realiseren. De bierbrouwer waagt zich niet aan een winstprognose wegens vele onzekerheden, zoals de aanhoudende supermarktoorlog in Nederland. De prijzenslag blijft Grolsch parten spelen. Begin dit jaar raakte het bedrijf in een conflict met Albert Heijn verwikkeld, dat uiteindelijk werd geschikt.

Het dividend bij Grolsch wordt in de komende jaren geleidelijk verhoogd. Het concern laat het oude dividendbeleid, waarbij 40 tot 45 procent van de winst werd uitbetaald aan de aandeelhouders, los.

Grolsch wil over 2005 een dividend van 63 eurocent uitkeren. Dat is 59 procent van de winst per aandeel.