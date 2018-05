De achttien chocoladefabrikanten in het land hebben 57 procent van hun gezamenlijke productie over de grens aan de man gebracht. Op de thuismarkt slonk de omzet met 1,3 procent. De omzet in het buitenland groeide met 20,4 procent.

De Zwitsers wisten in 130 landen 91.344 ton chocolade te verkopen. Dat was 16,6 procent meer dan in het jaar ervoor. De meeste chocolade ging naar Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanniƫ en de Verenigde Staten.