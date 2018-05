Vodafone schroeft klantenbestand op

De groei in de de laatste drie maanden van 2005 lag 30 procent hoger dan in het vergelijkbare kwartaal een jaar ervoor. De stijging was het grootst in Roemenië, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, de thuismarkt van Vodafone. In Nederland won Vodafone nauwelijks klanten.

Bestuursvoorzitter Arun Sarin was vooral blij met de verkoop van de zogenoemde 3G-toestellen. Die zijn geschikt voor UMTS, de nieuwe generatie mobiele telefonie. De verkoop van dergelijk apparaatjes versnelde in de weken voor kerst. Vodafone is gemeten naar het aantal klanten en naar omzet de grootste mobieletelefoonmaatschappij ter wereld.