Diesel populairste merk in Nederland

AMSTERDAM - Het kledingmerk Diesel is in 2005 in Nederland tot populairste merk gekozen, zo blijkt uit de jaarlijks terugkerende CoolBrands Publiekverkiezing. Diesel neemt de toppositie over van Apple, dat in 2004 nog door het publiek verkozen was tot meest coole merk. In 2005 is eveneens een eerste Europese verkiezing gestart, die dit jaar vervolg krijgt in 14 Europese landen. Deze eerste Europese editie leverde Google als absolute winnaar op.