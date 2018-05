FNV-bond: wilde actie chauffeurs breidt uit (video)

Bekijk video: Modem/ Breedband

Dat heeft FNV Bondgenoten bekendgemaakt. Volgens FNV-bestuurder J. Heilig dreigen ook in het Limburgse Nuth en Born chauffeurs van het transportbedrijf de wagen langs te kant te laten staan. De werknemers eisen een overleg met de directie over het personeelsbeleid, maar volgens de vakbond wordt dat voortdurend getraineerd.

Staking

De FNV-bond neemt de staking vooralsnog niet over, maar het wil wel bemiddelen als dat nodig is. De actie sluit aan bij de vorige week begonnen landelijke campagne 'Gelijk werk, gelijk loon' van Bondgenoten tegen transportbedrijven die werken met goedkopere buitenlandse krachten. De bond vindt dat de veelal Oost-Europese chauffeurs welkom zijn, maar dan wel onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun Nederlandse collega's.

Volgens Heilig is Vos Logistics een transportbedrijf, waarvoor in Nederland ruim 1500 mensen werken, dat "zelf zeer openlijk" is over het beleid om over te stappen op goedkopere buitenlandse krachten. "We zien ook hoe Nederlandse chauffeurs worden weggepest door ze alleen nog in te zetten als invalkracht. De vaste chauffeurs zijn steeds vaker Oost-Duitse en Poolse mensen die worden ingehuurd via een uitzendbureau in Oost-Europa."

De directie van het transportbedrijf was maandagmorgen nog niet bereikbaar voor commentaar.