Reisorganisatie Vacansoleil bezwijkt onder schuldenlast en is failliet verklaard

De rechtbank Oost-Brabant heeft Vacansoleil failliet verklaard, meldt de reisorganisatie. Het bankroet volgt op het uitstel van betaling, dat het bedrijf dinsdag aanvroeg. Volgens Vacansoleil werkt het aan een oplossing voor klanten die nu op vakantie zijn of nog gaan.

Het bedrijf kwam in de problemen doordat het naar eigen zeggen een grote schuldenlast had opgebouwd in het verleden. Na de uitbraak van de coronapandemie zakte de verkoop van campingvakanties in en moest de onderneming extra financiering aantrekken.